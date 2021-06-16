Son dakika milli takım haberleri: Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020
Son dakika EURO 2020 haberleri... EURO 2020'ye istenilen başlangıcı yapamayan A Milli Takım'ımız A grubunda 2. maçına çıkacak. Türkiye ile Galler karşı karşıya gelecek. Azerbaycan'da oynanacak A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Galller teknik direktörü Rob Page, "Kazanmak isteyecekler ama bizim de çok iyi bir kalecimiz var ve elimizden geleni yapacağız. Tamamen zor bir oyun olacağını tahmin ederek iyi bir hazırlık yaptık." ifalerine yer verdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "O maçın psikolojik baskısı, ambiyansı farklıydı. Antrenmanlarda olumlu farklılıkları gördüm. Daha iyi durumda takımımız" ifadelerini kullandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, stadyumu ve hakemi de yer alıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.
👉 TÜRKİYE - GALLER MAÇININ HAKEMİ KİM?
Türkiye - Galler arasında oynanacan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
👉 GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.
👉 ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Ozan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Burak.
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allan, Bale, Ramsey, James, Moore
📋 TARİHTE 7. KEZ!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.
Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
"AYNI KADRO İLE ÇIKABİLİRİM"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Alınan kötü sonuç, oynanan kötü oyun her zaman eleştirilir. Biz de buna saygı duyarız. O eleştiriler içinde katkıya da seviniriz. Bu futbolun doğasında var. Her insanın görüşleri vardır, hepsinin örtüşmesi mümkün değildir. Bu futbolun güzelliğidir, isimler üzerinden gitmeyi doğru bulmuyorum. Kaan ve Cengiz'i ikinci yarı sahaya sürdüm, Ozan Kabak, Merih, Çağlar oynadı, kim gelir ona bakacağız, rakibe göre oynatmak durumundayız. Topu daha iyi oyuna sokma anlamında bir değişiklik yapabiliriz. Aynı kadro da çıkabilirim. Oynayan oyuncular da iyi oyuncular. Yarın yapacağım kadroda olmayanlara da inanıyorum. Değişiklik olsa bile az olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
🟨 İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
A Milli Takım'da iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. İtalya ile oynanan grubun açılış maçında sarı kart gören Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde grubun son maçında forma giyemeyecek.
BALE: "BÜYÜK BİR TARAFTAR KİTLESİ OLACAK"
Galler'in dünyaca ünlü yıldızı Gareth Bale de statta Türkiye'yi destekleyecek büyük bir kitle olacağını ifade ederek, "Bunun bilincindeyiz. Tabii ki çok büyük kalabalığın karşısında oynamak çok güzel olacak. Tüm oyuncular motive olacaklar. Bizim açımızdan belki iyi olmayan bir şey ama daha önce Türkiye'de de oynamıştım. Türk taraftarın nasıl olduğun biliyorum. Bu kadar kalabalık insan topluğunu görmek bizim için de motive edici olacak. Umarım iki taraf içinde iyi bir maç olur. Bizim için çok büyük bir sorun değil, düşmanca bir kalabalık oluştursalar bile bizim için önemli değil, Daha önce böyle atmosferlerde oynadık, önemli olan sahaya çıkınca yüzde yüzümüzü vermek ve sakin oyunumuzu sürdürmek. Kolektif olarak savunmak ve hücuma çıkmamız gerekiyor. Kimin gol attığı çok önemli değil hep beraber tek bir hedefe kilitlenmeliyiz. Atmosferin etkisi altında kalmadan elimizden geleni yapmalıyız. Bence bu keyif alınacak bir ortam. Bunu iyi kullanırsak size motivasyon verecek bir unsur da olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.
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