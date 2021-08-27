27 Ağustos 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu belli oldu!

A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan milliler, şu anda G grubunun lideri konumunda. Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları için A Milli Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

2020 Avrupa Şampiyonası'nda beklediğini alamayan A Milli Takım'ımız, yoluna 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde devam ediyor. Milliler G grubunda çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider konumunda. Ay Yıldızlılar'ın gelecek 3 maç için aday kadrosu belli oldu. İşte teknik direktör Şenol Güneş'in belirlemiş olduğu o liste...

ÇAĞLAR VE OZAN TUFAN YER ALDI!

İngiltere Premier Lig ekiplerinin formalarını giyen milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan, Premier Lig komitesinin "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı almasına rağmen listede yerlerini aldı.

MAÇ TAKVİMİMİZ

A Milli Takım'ımız gruptaki 4. maçında Türkiye'de Karadağ ile oynayacak. Maç tarihi 1 Eylül 2021.

Gruptaki 5. maçımızda deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacağız. Maç tarihi 4 Eylül 2021.

Gruptaki 6. maçımız ise deplasmanda Hollanda ile olacak. Maç tarihi 7 Eylül 2021.

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