Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu belli oldu!

2020 Avrupa Şampiyonası'nda beklediğini alamayan A Milli Takım'ımız, yoluna 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde devam ediyor. Milliler G grubunda çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider konumunda. Ay Yıldızlılar'ın gelecek 3 maç için aday kadrosu belli oldu. İşte teknik direktör Şenol Güneş'in belirlemiş olduğu o liste...

ÇAĞLAR VE OZAN TUFAN YER ALDI!

İngiltere Premier Lig ekiplerinin formalarını giyen milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan, Premier Lig komitesinin "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı almasına rağmen listede yerlerini aldı.

MAÇ TAKVİMİMİZ

A Milli Takım'ımız gruptaki 4. maçında Türkiye'de Karadağ ile oynayacak. Maç tarihi 1 Eylül 2021.

Gruptaki 5. maçımızda deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacağız. Maç tarihi 4 Eylül 2021.

Gruptaki 6. maçımız ise deplasmanda Hollanda ile olacak. Maç tarihi 7 Eylül 2021.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ