Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan milliler, şu anda G grubunun lideri konumunda. Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları için A Milli Takım'ımızın aday kadrosu belli oldu. İşte detaylar...
2020 Avrupa Şampiyonası'nda beklediğini alamayan A Milli Takım'ımız, yoluna 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde devam ediyor. Milliler G grubunda çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider konumunda. Ay Yıldızlılar'ın gelecek 3 maç için aday kadrosu belli oldu. İşte teknik direktör Şenol Güneş'in belirlemiş olduğu o liste...
ÇAĞLAR VE OZAN TUFAN YER ALDI!
İngiltere Premier Lig ekiplerinin formalarını giyen milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan, Premier Lig komitesinin "Kırmızı Liste"de bulunan ülkelerde yapılacak milli maçlara futbolcu göndermeme kararı almasına rağmen listede yerlerini aldı.
MAÇ TAKVİMİMİZ
A Milli Takım'ımız gruptaki 4. maçında Türkiye'de Karadağ ile oynayacak. Maç tarihi 1 Eylül 2021.
Gruptaki 5. maçımızda deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacağız. Maç tarihi 4 Eylül 2021.
Gruptaki 6. maçımız ise deplasmanda Hollanda ile olacak. Maç tarihi 7 Eylül 2021.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası