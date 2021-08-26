26 Ağustos 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçının biletleri satışa çıktı!

Türkiye-Karadağ maçının biletleri satışa çıktı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.08.2021

A Milli Futbol Takımı'mızın Karadağ ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Mücadele 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynanacak. Fiyatlar ise 15 ile 100 lira arasında değişiklik gösteriyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ile 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının genel bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları 15 ile 100 lira arasında değişiklik gösteriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Kübra Korkut çeyrek finalde! Kübra Korkut çeyrek finalde!
Premier Lig’den flaş karar! Çağlar, Ozan ve Cenk... Premier Lig'den flaş karar! Çağlar, Ozan ve Cenk...
Millilerin Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu! Millilerin Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör