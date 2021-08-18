19 Ağustos 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Romanya - Türkiye | CANLI SKOR (Filenin Sultanları Romanya karşısında)

Romanya - Türkiye | CANLI
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan başladı. Tokyo Olimpiyatları'nda 5. olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, D Grubu'nda Romanya karşısında sahne alıyor. Türkiye-Romanya maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. Türkiye ilk maçında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR:

1. Set Sonucu: Romanya 25-23 Türkiye

2. Set Sonucu: Romanya 10-25 Türkiye

3. Set oynanıyor: Romanya 20-25 Türkiye

4. Set oynanıyor: Romanya 17-24 Türkiye

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapıyor.

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milli Takım FIFA dünya sıralamasında düşüşe geçti! Milli Takım FIFA dünya sıralamasında düşüşe geçti!
Şenol Güneş: Sürekli iyi giden hakem olmayacaktır Şenol Güneş: Sürekli iyi giden hakem olmayacaktır
Şenol Güneş’ten Kurban Bayramı mesajı Şenol Güneş'ten Kurban Bayramı mesajı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör