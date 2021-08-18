Romanya - Türkiye | CANLI SKOR (Filenin Sultanları Romanya karşısında)

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. Türkiye ilk maçında ev sahibi Romanya ile karşı karşıya geliyor.



CANLI SKOR:



1. Set Sonucu: Romanya 25-23 Türkiye

2. Set Sonucu: Romanya 10-25 Türkiye

3. Set oynanıyor: Romanya 20-25 Türkiye



4. Set oynanıyor: Romanya 17-24 Türkiye



Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan birlikte ev sahipliği yapıyor.

Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ