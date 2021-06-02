Moldova A Milli Takım'ın bileğini bükemiyor!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ımız, Moldova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar rakibiyle daha önce 11 kez mücadele ederken, bu maçlarda hiç kaybetmedi.
Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.
GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
İLK MAÇ 1996'DA
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.
TÜRKİYE-MOLDOVA REKABETİ
Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|10.09.2019
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|4-0
|25.03.2019
|Eskişehir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|4-0
|27.03.2017
|Eskişehir
|Özel
|3-1
|13.10.2007
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|11.10.2006
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5-0
|20.08.2003
|Ankara
|Özel
|2-0
|06.10.2001
|Kişinev
|Dünya Kupası Elemeleri
|3-0
|02.09.2000
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|08.09.1999
|Kişinev
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|27.03.1999
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-0
|14.08.1996
|İstanbul
|Özel
|2-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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