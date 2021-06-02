02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Moldova A Milli Takım'ın bileğini bükemiyor!

Moldova A Milli Takım'ın bileğini bükemiyor!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () için hazırlıklarını sürdüren 'ımız, ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar rakibiyle daha önce 11 kez mücadele ederken, bu maçlarda hiç kaybetmedi.

Türkiye, tarihinde ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

GOL SAYILARINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki ülke arasındaki rekabette , gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.

TÜRKİYE-MOLDOVA REKABETİ

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
10.09.2019KişinevAvrupa Şampiyonası Elemeleri4-0
25.03.2019EskişehirAvrupa Şampiyonası Elemeleri4-0
27.03.2017EskişehirÖzel3-1
13.10.2007KişinevAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
11.10.2006FrankfurtAvrupa Şampiyonası Elemeleri5-0
20.08.2003AnkaraÖzel2-0
06.10.2001KişinevDünya Kupası Elemeleri3-0
02.09.2000İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-0
08.09.1999KişinevAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
27.03.1999İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
14.08.1996İstanbulÖzel2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Millilerin EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çıkarılan 4 isim Millilerin EURO 2020 kadrosu açıklandı! İşte çıkarılan 4 isim
A Millilerin Antalya kampı tamamlandı! A Millilerin Antalya kampı tamamlandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör