29 Mayıs 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Ümit Milli Futbol Takımı Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Ümit Milli Takım 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, ile özel maçta karşılaşacak. Milliler, 'da 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 'da 2 Haziran Çarşamba günü ile özel maçta karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin, Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde hazırlıklarına devam ettiği belirtildi.

Hazırlıklarını 19 Mayıs'tan bu yana sürdüren ay-yıldızlıların Ukrayna mücadelesi 'dan canlı yayımlanacak.

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