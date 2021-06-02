02 Haziran 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş: İtalya maçı öncesi...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Teknik Direktörü , yarın ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Maalesef dört arkadaşımızı bırakmak zorunda kaldık, prosedür böyleydi. Yarın da bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan tüm arkadaşlarımızı göreceğiz." dedi.

Teknik Direktörü , yarın oynanacak maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Duygu insanın içinde oluyor ama yönetmeniz gerekiyor. Kararımızı verirken çok etkilendik ama verdik kararımızı.

Maalesef dört arkadaşımızı bırakmak zorunda kaldık, prosedür böyleydi. Yarın da bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan tüm arkadaşlarımızı göreceğiz.

Bizim kamp merkezimiz burası. Çalışma ortamı bakımından uygun bir yer. Sabah yola çıktık, biraz sonra idman, yarın maç, sonra da İtalya maçına hazırlanacağız."

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