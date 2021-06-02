A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın Moldova ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, "Maalesef dört arkadaşımızı bırakmak zorunda kaldık, prosedür böyleydi. Yarın da bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan tüm arkadaşlarımızı göreceğiz." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Moldova maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Duygu insanın içinde oluyor ama yönetmeniz gerekiyor. Kararımızı verirken çok etkilendik ama verdik kararımızı.

Maalesef dört arkadaşımızı bırakmak zorunda kaldık, prosedür böyleydi. Yarın da bir hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan tüm arkadaşlarımızı göreceğiz.

Bizim kamp merkezimiz burası. Çalışma ortamı bakımından uygun bir yer. Sabah yola çıktık, biraz sonra idman, yarın maç, sonra da İtalya maçına hazırlanacağız."

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