Son dakika spor haberi: A Milliler Gine maçına hazır!
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, Gine ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.
Isınma ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gine karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre saha kenarında görüştü.
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