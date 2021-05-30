30 Mayıs 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milliler Gine maçına hazır!

A Milliler Gine maçına hazır!
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek , ile 'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. 'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Isınma ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı (TFF) Başkanı de takip etti. Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre saha kenarında görüştü.

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