29 Mayıs 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Gine mesaisi sürüyor!

A Milli Takım'da Gine mesaisi sürüyor!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için çalışmalarını sürdüren , ile hazırlık maçına çıktı ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 31 Mayıs Pazartesi günü ile de hazırlık maçı yapacak ay-yıldızlılar, mesaisine devam etti.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Isınma ile başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Top kapma çalışmasının ardından ise çift kale maç gerçekleştirildi. Çift kale maçta oyuncular hırslarıyla dikkati çekti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN UYARILAR

Teknik Direktörü Şenol Güneş, çift kale maç sırasında oyunu sık sık durdurarak oyuncularını uyardı.

Savunmadan çıkma ve rakibe ön alanda baskı konusunda oyuncularına beklentilerini anlatan Güneş, zaman zaman topu eline alarak da futbolcularına yapmaları gerekenleri gösterdi.

Güneş, özellikle savunmadan çıkarken alanın genişletilmesi üzerinde durdu.

A Milli Takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenman öncesinde Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım'da Gine mesaisi sürüyor!

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