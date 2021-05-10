10 Mayıs 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın Karadağ maçını oynayacağı stat belli oldu

A Milli Takım'ın Karadağ maçını oynayacağı stat belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'nde mücadele edecek 'ımız, ev sahipliğini yapacağı maçını 'nda oynayacak.

Ay Yıldızlılar, 1 Eylül 2021 tarihinde 'nda ile karşılaşacak. Bu maçın ardından 'a gidecek olan , 4 Eylül'de Cebelitarık ile 'nda oynayacak. , eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül'de Amsterdam Johan Cruijf Arena'da ile yapacak.

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