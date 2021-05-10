10 Mayıs 2021, Pazartesi
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A Milli Takım'ın Karadağ maçını oynayacağı stat belli oldu
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım'ımız, ev sahipliğini yapacağı Karadağ maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
Ay Yıldızlılar, 1 Eylül 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli Takım, 4 Eylül'de Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül'de Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.
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