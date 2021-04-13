13 Nisan 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: İtalya Euro 2020'yi riske attı! Türkiye - İtalya maçı İstanbul'da oynanabilir...

İtalyanlar riske attı! İstanbul'a alınabilir...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

maçlarının kısmen de olsa seyircili oynanacağının açıklanmasının ardından, 'ya seyirci kapasitesi bildirmeyen 'nın, ev sahipliği riske girdi. Bunun üzerine, - maçını düzenlemek adına alternatif şehirler arasında 'un da olduğu dile getirildi. İşte detaylar...

'de ile arasında oynanacak açılış maçının oynanacağı 'nın, bu karşılaşmayı ev sahipliği yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. pandemi koşullarına rağmen 'ndaki maçları kısmi de olsa seyircili oynatmak isterken, ev sahibi kentlerden bir çoğu ne kadar minimum seyirciyi kabul edeceklerini Avrupa futbolunun patronlarına bildirdi.

FEDERASYON - BİLİM KURULU UZLAŞAMADI!

Bu konuda UEFA'ya bir rakam iletemeyen ülkeler arasında yer alan İtalya'ya UEFA tarafından ek süre tanındı ve 19 Nisan'a kadar bu konudaki bildirimini gerçekleştirmesi istendi. yüzde 25 kapasiteyle karşılaşmanın oynanmasına onay verse de ülkedeki bilim kurulunun itirazı neticesinde İtalya henüz bu rakamı resmi olarak saptayamadı.

"SON TARİH GERÇEKÇİ DEĞİL"

Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "UEFA tarafından seyirci sayısı ibraz etmek için yapılan son başvuru tarihi gerçekçi değil çünkü virüsün yayılımını öngörmek zor" diye konuştu.

ÜÇ ALTERNATİF ŞEHİR

İtalya'da bugün Roma'nın ev sahipliğini riske attığı yönünde haberler yayınlanırken, gazetesi "Türkiye-İtalya maçına ev sahipliği yapmak için üç alternatif belli oldu bile: , veya " diye yazdı. (Milliyet)

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