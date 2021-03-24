Türkiye Hollanda maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, Hollanda'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf, Burak.

Hollanda: Tim Krul, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda maçı saat 20:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

KALE UĞURCAN'A EMANET

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda karşısında kalede Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Geçtiğimiz sezon UEFA Uluslar Ligi'nde sadece 1 maçta 90 dakika forma giyen Uğurcan Çakır, eldivenleri Mert Günok'tan devraldı.

MERİH DEMİRAL, HALİL AKBUNAR VE GÖKHAN AKKAN KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Merih Demiral, Hollanda ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Juventus'un Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşayan genç savunmacı, Hollanda karşısında sakatlığı nedeniyle görev alamadı. Merih'in yerine savunmada Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak forma giydi. Ayrıca ilk kez A Milli takıma davet edilen Halil Akbunar'ın yanı sıra kaleci Gökhan Akkan da Hollanda maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

STOPER TANDEMİ PREMIER LİG'DEN

Türkiye'nin Hollanda karşısında stoper bölgesinde görev alan iki isim de Premier Lig'de forma giyiyor. Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'nün yanında devre arası transfer döneminde Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, ilk 11'de forma giydi.

UMUT MERAŞ KADROYA DÖNDÜ

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, 3 maçlık aranın ardından milli takım kadrosuna dahil edildi. Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle aday kadroya dahil edilemeyen Umut Meraş, milli takıma ilk 11'de görev alarak döndü.

2021 YILINDAKİ İLK MAÇ

A Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ilk maçına çıktı. Milliler, 125 gün sonra bir karşılaşma oynadı.

Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda Macaristan ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

13. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda ilk kez 4 Mayıs 1958 tarihinde oynanan özel maçta karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki ülke 8'i resmi, 4'ü de özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Milliler 3 kez rakibini yenerken, Hollanda ise 5 defa kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

İki ülke son olarak 6 Eylül 2015'te 2016 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşılaştı. Konya'da oynanan müsabakayı Türkiye 3-0'lık skorla kazanarak, rakibi karşısında 18 yıl sonra galip gelmişti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı FIFA Dünya Kupası, 2'si de UEFA Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı.

MİLLİLER, 587. MAÇINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynadığı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıktı. Milliler, 313'ü resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 224 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 837 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ TAKIM İLE 71. MAÇINDA

Milli Takım'da ikinci dönemi geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte millilerin başında 71. mücadelesine çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 50'si resmi, 20'si özel olmak üzere 70 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 106 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALIYOR

Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney...

HOLLANDA'DA TANIDIK YÜZLER

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'da tanıdık isimler bulunuyor. Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, futbolculuk döneminde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Hollandalı teknik adamın belirlediği 24 kişilik aday kadroda Galatasaray'da oynayan Ryan Babel de yer alıyor.

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