Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı öncesi A Milli Takım oyuncusu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu!
A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde, teknik direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Bu maçın çok önemli olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Tamamen konsantre olduk, Hollanda'yı biliyoruz, analiz ediyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası'na katılabilmek" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı konuk edecek. Maç öncesinde basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, Hollanda'yı mağlup etmek için konsantre olduklarını söylerken, "Bu ortamı, atmosferi çok iyi bildiğimiz için sürekli WhatsApp grubumuzda konuşuyorduk, buluştuk. Sıkışık bir fikstür, yarın maç oynayacağız. Tamamen konsantre olduk, Hollanda'yı biliyoruz, analiz ediyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası'na katılabilmek, hocamız da ilk röportajında bunu söylemişti. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Gol atmak isterim ama golden önce kazanmak istiyoruz. Son maçlarda onlara karşı bir üstünlüğümüz var demeyeceğim ama altta bulunduğumuz bir durum yok. Gol atmak isterim ama tamamen kazanma üstüne kurulu bir kafa yapım var şu anda." ifadelerini kullandı.
Futbolculuğu boyunca baskı hissettiğini söyleyen golcü futbolcu, "Benim futbol hayatım baskıyla geçti, bu baskı bana iyi geliyor. Baskıyla oynamayı, yaşamayı, mücadele etmeyi seviyorum, baskıyla kazanmaya alıştım. İnşallah daha iyi oyuncular gelir, şu anda bizler varız, bu bayrağı bizler taşıyoruz. İnşallah daha iyi yetenekler gelecek." dedi.
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