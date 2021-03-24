24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçında Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! İşte o anlar...

Uğurcan penaltıyı kurtardı! İşte o anlar...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında A Milli Takım'ımız, 'yı 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 3 gol atan Burak Yılmaz'ın yanında kaleci Uğurcan Çakır da damga vurdu. Maçın son dakikalarında Hollanda'nın penaltı kazanması üzerine topun başına geçen , penaltı vuruşunda Uğurcan'ı geçemedi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

FIFA ilk maçında ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Burak Yılmaz attığı 3 golle yıldızlaşırken, tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır 90+4. dakikada Depay'ın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek takdir topladı.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000'den () bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci olma başarısını gösterdi (seri penaltılar haricinde).

İşte o anlar... (Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)

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