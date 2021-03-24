Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçında Uğurcan Çakır penaltıyı kurtardı! İşte o anlar...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım'ımız, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 3 gol atan Burak Yılmaz'ın yanında kaleci Uğurcan Çakır da damga vurdu. Maçın son dakikalarında Hollanda'nın penaltı kazanması üzerine topun başına geçen Memphis Depay, penaltı vuruşunda Uğurcan'ı geçemedi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrılarak ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Burak Yılmaz attığı 3 golle yıldızlaşırken, tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır 90+4. dakikada Depay'ın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek takdir topladı.
Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000'den (Francesco Toldo) bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci olma başarısını gösterdi (seri penaltılar haricinde).
İşte o anlar... (Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig