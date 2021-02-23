23 Şubat 2021, Salı

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Resmen açıklandı! Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Resmen açıklandı! Norveç maçında flaş değişiklik
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

, 'ndaki - maçının pandemi kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacağını açıkladı.

, 'ndaki - maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü 'daki 'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra , , ve ile mücadele edecek.

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