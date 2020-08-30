30 Ağustos 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Milli takım Riva'da kampa girdi

Millilerimiz Riva'da kampa girdi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde ve ile oynayacağı maçlar için 'da kampa girdi.

Ay-yıldızlıların, 'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde başlayan kampına, sakatlığı bulunan katılmadı. Yurt dışından gelecek bazı futbolcuların da bu gece kampa dahil olacağı öğrenildi. , kamp kapsamında idmanlara 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Milliler, Riva'daki çalışmalarının ardından maçı için 2 Eylül Çarşamba günü 'a gidecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında, Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda ile puan mücadelesine çıkacak A Milliler, bu karşılaşmadan bir gün önce Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.



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