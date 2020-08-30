Milli takım Riva'da kampa girdi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar için Riva'da kampa girdi.
Ay-yıldızlıların, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan kampına, sakatlığı bulunan Mert Çetin katılmadı. Yurt dışından gelecek bazı futbolcuların da bu gece kampa dahil olacağı öğrenildi. Milli takım, kamp kapsamında idmanlara 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Milliler, Riva'daki çalışmalarının ardından Macaristan maçı için 2 Eylül Çarşamba günü Sivas'a gidecek. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında, Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan ile puan mücadelesine çıkacak A Milliler, bu karşılaşmadan bir gün önce Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.
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