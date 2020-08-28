A Milli Takım aday kadrosu belli oldu!
Macaristan ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu açıklandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız'ın aday kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Emre Kılnç da yer aldı.
KALECİ
Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
DEFANS
Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım
ORTA SAHA
Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç
FORVET
Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman
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