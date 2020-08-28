28 Ağustos 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu!

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

ve Sırbistan ile Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılarımızın aday kadrosu açıklandı.

Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takımımız'ın aday kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Emre Kılnç da yer aldı.

KALECİ

Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Muhammed Kabak, Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç

FORVET

Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman

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