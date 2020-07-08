08 Temmuz 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Macaristan maçı Sivas'ta!

İlk maçın oynanacağı şehir açıklandı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Son dakika haberine göre; UEFA 'nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı 'ta oynanacak. Diğer maç prohramları ise şu şekilde...

UEFA 'nde A Milli Futbol Takımı'mızın Macaristan ile oynayacağı maçın şehri belli oldu.

Buna göre millilerimiz, 3 Eylül tarihinde rakibini 'ta konuk edecek.

DİĞER MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya

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