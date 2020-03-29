UEFA'dan Türkiye paylaşımı! Çek Cumhuriyeti maçı...

UEFA, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla A Milli Takım'ımızın EURO 2008'deki unutulmaz Çek Cumhuriyeti maçına dikkat çekti. EURO Klasikleri başlığının altında detaylı incelenen mücadelenin tüm istatistikleri paylaşıldı. Millilerimiz Çek Cumhuriyeti karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen Arda Turan ve Nihat Kahveci'nin (2) golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Bu sene oynanacak olan EURO 2020 Şampiyonası corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmişti. Bu erteleme sonrası futbol liglerinin de durmasıyla UEFA resmi sitesinden, 'EURO KLASİKLERİ' başlığıyla oluşturduğu detaylı içerikte 2008 Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz mücadelelerinden Türkiye-Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının detaylı bir incelemesini okuyucularıyla paylaştı.

Karşılaşmanın tüm detaylarıyla irdelendiği içerikte kilit oyunculardan tepkilere, karşılaşma sonundan maç içinde neler olduğuna kadar her ayrıntısı okuyucularla paylaşıldı. UEFA karşılaşmanın kilit oyuncuları olarak Nihat Kahveci, Petr Cech ve Tuncay Şanlı'yı işaret etti.

Unutulmaz karşılaşmanın 62. dakikasına 2-0 mağlup giren A Milliler'imiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 75, 87 ve 89. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bilmiş ve turnuvaya yarı final aşamasında veda etmişti.

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