29 Mart 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

UEFA'dan Türkiye paylaşımı! Çek Cumhuriyeti maçı...

UEFA'dan Türkiye paylaşımı! Unutulmaz maç...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.03.2020

, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımla A 'ımızın 2008'deki unutulmaz maçına dikkat çekti. EURO Klasikleri başlığının altında detaylı incelenen mücadelenin tüm istatistikleri paylaşıldı. Millilerimiz Çek Cumhuriyeti karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ve 'nin (2) golleriyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Bu sene oynanacak olan 2020 Şampiyonası corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmişti. Bu erteleme sonrası liglerinin de durmasıyla resmi sitesinden, 'EURO KLASİKLERİ' başlığıyla oluşturduğu detaylı içerikte 2008 Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz mücadelelerinden - karşılaşmasının detaylı bir incelemesini okuyucularıyla paylaştı.

Karşılaşmanın tüm detaylarıyla irdelendiği içerikte kilit oyunculardan tepkilere, karşılaşma sonundan maç içinde neler olduğuna kadar her ayrıntısı okuyucularla paylaşıldı. UEFA karşılaşmanın kilit oyuncuları olarak , ve 'yı işaret etti.

Unutulmaz karşılaşmanın 62. dakikasına 2-0 mağlup giren A Milliler'imiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 75, 87 ve 89. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bilmiş ve turnuvaya yarı final aşamasında veda etmişti.

Ceferin tarih verdi! Ligler ne zaman başlayacak? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Umut Meraş itiraf etti! Beşiktaş ve G.Saray... Umut Meraş itiraf etti! Beşiktaş ve G.Saray...
Şenol Güneş'ten corona virüsü uyarısı Şenol Güneş'ten corona virüsü uyarısı
Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör