Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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