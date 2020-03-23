24 Mart 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü 'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım 'in corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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