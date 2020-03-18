İki milli yıldız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy Türkiye'ye dönüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Avrupa’da oldukça yüksek seviyede gözlemleniyor. Spor camiası da virüsten büyük zarar gördü. Avrupa’da forma terleten milli futbolcularımızdan karantina haberi geldi. Fransa’da forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy Türkiye’ye dönmek istedi. Milli futbolcularımız karantinada kalmayı kabul etti.

Fransa koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Fransa Ligi'nde forma giyen milli futbolcular Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Olağanüstü hal ilan edilmiş bir ülkede kalmak istemeyen milliler 14 gün karantina süresini kabul etti. Le Havre'da oynayan sol bek Umut ve stoper Ertuğrul Ersoy, ailelerinin yanına dönerek zor günleri birlikte atlatmak istediklerini bildirdi. Milli furbolcular, Le Havre kulübüyle görüşerek izin aldı.

UMUT MERAŞ VE ERTUĞRUL ERSOY YURDA DÖNÜYOR

Koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye dönmek isteyen ve karantina süresini kabul eden milli futbolcularımıza Dışişleri Bakanlığı tarafından da bilgilendirme yapıldı. 2 milli futbolcumuz da karantinada kalacak. Milli futbolcular ülkelerine dönerek aileleriyle birlikte olmak istiyor.

DİĞER