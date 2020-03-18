18 Mart 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

İki milli yıldız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy Türkiye'ye dönüyor

İki milli yıldız Türkiye'ye dönüyor
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan , Avrupa’da oldukça yüksek seviyede gözlemleniyor. Spor camiası da virüsten büyük zarar gördü. Avrupa’da forma terleten milli futbolcularımızdan karantina haberi geldi. Fransa’da forma giyen ve Türkiye’ye dönmek istedi. Milli futbolcularımız karantinada kalmayı kabul etti.

Fransa koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Fransa Ligi'nde forma giyen milli futbolcular ve , Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Olağanüstü hal ilan edilmiş bir ülkede kalmak istemeyen milliler 14 gün karantina süresini kabul etti. 'da oynayan sol bek Umut ve stoper Ertuğrul Ersoy, ailelerinin yanına dönerek zor günleri birlikte atlatmak istediklerini bildirdi. Milli furbolcular, Le Havre kulübüyle görüşerek izin aldı.

UMUT MERAŞ VE ERTUĞRUL ERSOY YURDA DÖNÜYOR

sebebiyle Türkiye'ye dönmek isteyen ve karantina süresini kabul eden milli futbolcularımıza Dışişleri Bakanlığı tarafından da bilgilendirme yapıldı. 2 milli futbolcumuz da karantinada kalacak. Milli futbolcular ülkelerine dönerek aileleriyle birlikte olmak istiyor.

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