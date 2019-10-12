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Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Pazartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da N'Golo kante şoku yaşanıyor. İzlanda maçı öncesi sakatlanan yıldız futbolcu Türkiye maçında forma giyemeyecek.
Fransa Milli Takımı'nda N'Golo Kante sakatlandı. İzlanda ile deplasmanda karşılaşan ve mücadeleyi 1-0 kazanan Fransa'da maç öncesi sakatlandı.
Maç öncesi 11'ler açıklandığında kadroda yer alan yıldız futbolcu ısınırken yaşadığı sakatlık sonrası 11'den çıkarıldı.
Kante'nin yerine Moussa Sissoko mücadeleye 11'de başladı.
A Milli Takım'ın Fransa'yı Konya'da 2-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kante pazartesi günü oynayacağımız mücadelede de forma giyemeyecek.
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