06 Ekim 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı yarın toplanıyor

A Milli Futbol Takımı yarın toplanıyor
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 Giriş Tarihi: 06.10.2019

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve ile karşılaşacak A Milli Takım, yarın 'da toplanacak. Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak aday kadroya davet edilen futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda yapacağı Arnavutluk maçı öncesi hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek. Milliler, ile Saint-Denis kentinde oynayacağı müsabaka için ise 13 Ekim Pazar günü bu ülkenin başkenti Paris'e gidecek.

Teknik direktör tarafından belirlenen A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: (), Gökhan Akkan (), (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır ()

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), (), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)



Kaynak: AA
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