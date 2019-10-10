Yolun sonu zafer

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri kapsamında Arnavutluk ile oynayacağı maç öncesi Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Takım tek yürek... Ay-yıldızlı ekibimizin iki önemli ismi Zeki Çelik ve Merih Demiral, dün basının karşısına çıktı, iddialı açıklamalar yaptı. İlk sözü alan Zeki, Arnavutluk maçını kazanmaları halinde grubu büyük ölçüde tamamlayacaklarını belirtip, "Onları yenip saf dışı bırakmak istiyoruz. Bu maçı final havasında görüyorlar. Biz önceki maçlarda olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız. Bu yolun sonunda Türkiye'ye önemli zaferler yaşatacağız " diye konuştu.

'RONALDO BİZİ ÇOK SEVİYOR'

İki maçın da kendileri için önemli olduğunu kaydeden Merih ise, "Arnavutluk'ta güzel bir hava var. Son maçlarında 4 gol attılar. Elemelerde en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlarda da gol yemeden 3 puan kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Arnavutluk'u yenersek grupta çok iddialı hale geleceğiz. Bu iki maç da çok kritik" dedi. Merih, Juventus'tan takım arkadaşı Ronaldo için de şunları söyledi: İki galibiyet alıp gittiğimizde beni tebrik etti. Türk halkını çok seviyor. Aramız da iyi ve çok mutevazı bir insan.

'FRANSA GALİBİYETİNİ YAŞAMAYAN BİLEMEZ'

Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasındaki Çağlar Söyüncü, zorlu maçlar öncesi birçok soruyu yanıtladı. İşte Çağlar'ın öne çıkan sözleri: "Fransa'yı Konya'da yendiğimiz günü unutamam. Fransa galibiyetini yaşamayan bilemez. İnşallah böyle maçları çok oynayacağız. İlk hedefimiz Arnavutluk maçı. Hocamızın vereceği taktiklerle kazanmak istiyoruz. İngiltere'de günlerim çok güzel geçiyor. İngilizler'in efsane ismi Gary Lineker'den benimle ilgili övgü dolu sözler duymak gurur verici."

MİLLİLER KAPALI GİŞE

Ay-Yıldızlı ekibimizin yarın Arnavutluk ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçına ilgi büyük... Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, Milli Takım'ın önceki maçlarda olduğu gibi yine dolu tribünler önüne çıkacağı belirtildi. Bu arada Arnavatluk maçı öncesi tribünleri dolduracak taraftarlara ay-yıldızlı bayrakların dağıtılacağı ifade edildi.

OYUNCULAR HIRS KÜPÜ

A Milli Takım, yarın Arnavutluk ile oynayacağı Euro 2020 eleme maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Riva'daki tesislerde çalışıyor. Taktik ağırlıklı çalışmalarını sürdüren millilerin hırslı ve istekli görüntüleri, Arnavutluk sınavı öncesi teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.