09 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da neşeli antrenman

A Milli Takım'da neşeli antrenman
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.10.2019

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak olan A , bu maçın hazırlıklarını Riva’da yaptığı idmanla sürdürdü.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek A Milliler, maçın hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas ve orta çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan dün gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, bugün takımla yaplıan çalışmalarda yer aldı. Antrenman sırasında oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

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