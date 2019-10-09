A Milli Takım'da neşeli antrenman
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını Riva’da yaptığı idmanla sürdürdü.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek A Milliler, maçın hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas ve orta çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan dün gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, bugün takımla yaplıan çalışmalarda yer aldı. Antrenman sırasında oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"