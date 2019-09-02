Şenol Güneş'ten flaş Falcao yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynanacak Andorra maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Güneş, Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili de konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7 Eylül'deki Andorra ve 10 Eylül'deki Moldova maçı öncesinde basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Yeni bir sezon başladı, takımlarımız için hayırlı olsun diliyorum. Önümüzde 6 maç var ve biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Herkesi kırmızı-beyaz formalarıyla müsabakaya bekliyorum. Takımlarına destek vermelerini istiyorum. Başarmak ve paylaşmak istiyoruz,hedefimiz budur."

EKSİK OYUNCULARIMIZ...

"Yeni bir dönem, yeni bir heyecan başlamalı. Okay Yokuşlu sakatlığından dolayı oynama ihtimali düşük. Burak, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Kabak gibi oyuncularımız zaten yer alamayacak.''

"ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN TAKIMI"

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak, Dünya Kupası'na katılmayı kolay hale getirebilir. Çünkü tecrübeli bir takım olacağız. Çalışmalarımızla belki de önümüzdeki 10 yılın takımını kurmuş olacağız."

"Cumartesi günkü maçta kazanmayı düşünen ama güzel futbol oynayan bir takım olacağız. Önümüzdeki iki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

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