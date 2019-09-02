02 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

A Milli Takım'da mesai başladı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 02.09.2019

A , 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetimindeki antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

İdman öncesinde oyuncuları basın mensuplarına toplu fotoğraf verdi.

Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen , ve Emre Kılınç da idmanda yer aldı.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan , , , Okay Yokuşlu ve çalışmada yer almadı.

Ay-yıldızlı ekipte, dün kulüp takımlarıyla maçlarını oynayan Emre Belözoğlu, Abdülkadir Parmak, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, , Efecan Karaca ve Deniz Türüç ise takımdan ayrı olarak yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmayan ancak idmana gelen Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz ile saha kenarında konuştu.

Milli takımın çalışmasını, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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