15 Mart 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

A Milli Takım'ın programı belli oldu
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 15.03.2019

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri H Grubu'nda mücadele edecek A 'nın, Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta 'de Moldova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrılan futbolcular, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Çalışmalarına 18 Mart Pazartesi günü başlayacak milliler, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Tiran'a giderek maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.

Ay-yıldızlı takım, Arnavutluk müsabakası öncesi son çalışmasını Loro Boriçi Stadı'nda yapacak.

A kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maçı için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı öncesi son çalışmasını 24 Mart'ta Eskişehir Yeni Stadı'nda gerçekleştirecek.

Maç programı

A Milli Takım'ın H Grubu'nda yapacağı Arnavutluk ve Moldova müsabakalarının programı şöyle:

22 Mart Cuma:

22.45 Arnavutluk-Türkiye (Loro Boriçi)

25 Mart Pazartesi:

20.00 Türkiye-Moldova (Yeni Eskişehir)

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

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