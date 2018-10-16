Lucescu sabırları taşırdı

Türkiye’nin Rusya yenilgisi bardağı taşırdı. Lucescu oyuncu seçimi, yanlış tercihler ve taktiksel hatalarla sınıfta kaldı. Stuttgart'ta 5 dakika oynayan Berkay'ı kadroya aldı. Okan Kocuk'u ise gö-r mezden geldi. Gereken hamleleri yapamadı

Türkiye Uluslar Ligi'nde Rusya'ya deplasmanda 2-0 yenilirken Lucescu yakın tarihini en kötü milli hocası olmaktan kurtulamadı. 2017 yazında göreve gelen Rumen hoca Milli Takım'a çağırdığı oyuncuların seçimi, maç içinde yaptığı yanlış tercihler ve taktiksel hatalar nedeniyle büyük eleştiriler aldı.



5 DAKİKA OYNAYAN BERKAY'I ÇAĞIRDI



Rumen hoca en formda kalecilerden Okan Kocuk'u görmezden gelirken, Stuttgart'ta sadece 5 dakika oynayan Berkay Özcan'ı kadroya aldı. Lucescu özel maçlar dahil olmak üzere takımın başında 15 maça çıktı.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI



Lucescu'lu Milli Takım bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Rumen hoca daha önceki milli takım hocaları Terim, Hiddink ve Abdullah Avcı'nın çok gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşattı.



TERİM'İN YANINA YAKLAŞAMADI



2013 yılında göreve yeniden gelen Terim milli takım adına parlak günler yaşatırken ilk 15 maçta 12 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etmişti.