    16 Ekim 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    Lucescu sabırları taşırdı

    Lucescu sabırları taşırdı
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    ’nin yenilgisi bardağı taşırdı. Lucescu oyuncu seçimi, yanlış tercihler ve taktiksel hatalarla sınıfta kaldı. Stuttgart'ta 5 dakika oynayan Berkay'ı kadroya aldı. Okan Kocuk'u ise gö-r mezden geldi. Gereken hamleleri yapamadı

    Uluslar Ligi'nde 'ya deplasmanda 2-0 yenilirken Lucescu yakın tarihini en kötü milli hocası olmaktan kurtulamadı. 2017 yazında göreve gelen Rumen hoca 'a çağırdığı oyuncuların seçimi, maç içinde yaptığı yanlış tercihler ve taktiksel hatalar nedeniyle büyük eleştiriler aldı.

    5 DAKİKA OYNAYAN BERKAY'I ÇAĞIRDI

    Rumen hoca en formda kalecilerden Okan Kocuk'u görmezden gelirken, Stuttgart'ta sadece 5 dakika oynayan Berkay Özcan'ı kadroya aldı. Lucescu özel maçlar dahil olmak üzere takımın başında 15 maça çıktı.

    BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

    Lucescu'lu Milli Takım bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Rumen hoca daha önceki milli takım hocaları Terim, Hiddink ve 'nın çok gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşattı.

    TERİM'İN YANINA YAKLAŞAMADI

    2013 yılında göreve yeniden gelen Terim milli takım adına parlak günler yaşatırken ilk 15 maçta 12 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etmişti.

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