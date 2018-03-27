Hasan Ali Kaldırım: Genç ve istekli bir kadromuz var

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı özel maçın ardından Hasan Ali Kaldırım basın mensuplarının karşısına çıktı.

Hasan Ali Kaldırım iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyerek, "Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Skoru bulduk, 2-0 öne geçtik. Normalde maçı bitirmemiz gerekiyordu, devre ye girmeden gol yedik, ikinci devre ritmimizi kaybettik. Rakip de baskı kurmaya çalıştı. Son dakikada gelen golle berabere kaldık. İyi bir hazırlık maçıydı. Kazanarak bitimek istiyorduk, olmadı. Özellikle illk devre iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geleceğe ümitle bakabileceğimizi düşünüyorum, genç ve istekli bir kadro var. Biraz tecrübe kazandıktan sonra, iyi maçlar çıkaracağımızı ve turnuvalara iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

İkinci devrede uzun toplarla çıkmaya çalıştıklarını ve bunun kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Hasan Ali, "Rakip önde baskı yapmaya başladıktan sonra topu tutamadık, uzun toplarla çıkmaya çalıştık. Rakip takımın bizden daha uzun boylu isimleri vardı. Onların lehine döndü oyun. Topu yerde tutamadık, oyunun ritmini kaybettik ikinci devre. Golü yemeden önce bizim de pozisyonlarımız vardı, pozisyonları doğru oynasaydık farkı da açabilirdik. Dönen top gol oldu. Üzgünüz, kazanarak dönmek istiyorduk ama bu bize ders oldu. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"HER TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"

Hasan Ali Kaldırım, ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise "Bir veya iki takım şampiyonluğa oynamıyor, biz biraz geride olsak da her takımın şansı var. Maçlar oynanmadan ne olacağı belli olmuyor, bunu bu sezon birçok kez gördük. Maçtan maça bakmak lazım. Bu hafta sonu lig maçları var, belki başka şeyler konuşulacak. Her takım şampiyonluğa aday, maçlarını kazanan şampiyon olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.