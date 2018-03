Hakan Çalhanoğlu: Çok hırslıyım, isteyerek oynuyorum artık sahada

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı özel maçın ardından Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarının karşısına çıktı.

Hakan, ilk 20 dakikada oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Gollerimizi de bulduk. 2 golden sonra istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıya da böyle girdik. Karadağ'a pas yapmasında müsaade ettik, ileride baskı yapamadığımız için zorlandık. Gereksiz goller yedik bugün. Ama en önemlisi kaybetmemekti. Bu bizim ilk adımımızdı. Bu genç takımla bence iyi oynadık" dedi.

HAKAN: "TECRÜBE EKSİKLİĞİNİ YETENEĞİMİZLE KAPATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yedikleri goller ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Pozisyon sağ tarafta başlıyor, ara sıra böyle şeyler oluyor ama yememek lazım, bomboş kaldı. Bunları videoda izleyip ders alacağız, değerlendireceğiz. Hatalar olacak ara sıra. Genç bir takım, tecrübe eksikliği var. Bu tecrübe eksikliğini yeteneğimizle kapatmaya çalışacağız. Sonuç 2-2, daha fazla çalışmalı ve daha iyi olmalıyız" diye konuştu.

"HER ZAMAN HER ŞEYİ İYİ YAPAMAYIZ"

Takımdaki atmosferin güzel olduğunu söyleyen Hakan, "Çok fazla genç var, atmosfer güzel. İlk maçtan sonra da güzel bir atmosfer yaşadık. Bu atmosferi inşallah sürdürürüz. Gençlerle birlikte tecrübeli oyuncularımız da var, biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hocamız bizi yönlendirecek. Her zaman hatalar olacak, her zaman her şeyi iyi yapamayız" ifadelerini kullandı.

"GATTUSO BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Hakan son olarak Milan'daki performansı ile ilgili olarak, "Gattuso benimle çok konuşuyor, bana çok yardımcı oluyor. Çok hırslıyım, isteyerek oynuyorum artık sahada. Cumartesi ve çarşamba günleri çok önemli maçlarımız var Juventus ve Inter'e karşı. Şimdi dinlenip, daha sonra elimden geleni yapmaya çalışacağım" diyerek sözlerini noktaladı.