;
    23 Mart 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    Milliler İrlanda'yı tek golle geçti

    Milliler İrlandayı tek golle geçti
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    A Milli Takım, bugün ile özel maçta karşı karşıya geldi.

    A Milli Takımımız, hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçta Millilerimiz İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.

    Antalya Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

    Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetti.

    Günün diğer karşılaşmalarında Azerbaycan, Belarus'u Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Brezilya ise Luzhniki Stadı'nda karşılaştığı Rusya'yı Miranda, Coutinho ve Paulinho'nun golleriyle 3-0 yendi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MİLLİ TAKIM HABERLERİ
    Antalyada Milli Takım coşkusu! Antalya'da Milli Takım coşkusu!
    Türkiye - İrlanda Türkiye - İrlanda
    Milli futbolcu sakatlandı! Milli futbolcu sakatlandı!
    BİZE ULAŞIN