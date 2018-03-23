Milliler İrlandayı tek golle geçti

A Milli Takım, bugün İrlanda Cumhuriyeti ile özel maçta karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan maçta Millilerimiz İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.

Antalya Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçen mücadelede Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Azerbaycan, Belarus'u Maksim Medvedev'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Brezilya ise Luzhniki Stadı'nda karşılaştığı Rusya'yı Miranda, Coutinho ve Paulinho'nun golleriyle 3-0 yendi.