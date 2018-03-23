;
    23 Mart 2018, Cuma

    MİLLİ TAKIM

    Mehmet Topal: Milli Takımı bırakmayı düşünüyordum

    Milli Takımı bırakmayı düşünüyordum
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    İrlanda karşısında A Milli Takım'ın golünü atarak galibiyeti getiren isim olan karşılaşma sonrası önemli açıklamalar yaptı.

    Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı önemli bie galibiyet aldıklarını söyleyen , "3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

    "MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORDUM"
    Milli takımı bırakma düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen Topal, "Euro 2016'dan sonra gençlerin önünü açmak için milli takımı bırakmayı düşündüm ama iş milli takım olunca duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bazı büyüklerimizin, abi dediklerimizin söyledikleri bizi üzüyor. Oynayıp oynamamak önemli değil, önemli olan milli görev." dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MİLLİ TAKIM HABERLERİ
    Milliler İrlandayı tek golle geçti Milliler İrlanda'yı tek golle geçti
    Antalyada Milli Takım coşkusu! Antalya'da Milli Takım coşkusu!
    Türkiye - İrlanda Türkiye - İrlanda
    BİZE ULAŞIN