Mircea Lucescu: 2020 Avrupa Şampiyonasında Türkiye de yer alacak

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda ve Karadağ ile oynanacak özel maçlar öncesi birçok konuya değindi.

Romanya ve Arnavutluk'a karşı kasım ayında kaybettikleri özel maçların sonucunun önemli olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Yeni isimleri kadroya çağırıyoruz ve her birinin yapabileceklerini görmek istiyorum. Kulüplerin oynatmadığı gençlere şans vermeyi hedefliyorum. Teknik olarak üst düzeyde çok Türk var. İyi bir takım kurabileceğimize inanıyorum. Ben Türk futbolcusunun potansiyeline güveniyorum" dedi.

Kendisinin çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunun da altını çizen 72 yaşındaki teknik adam, "Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Türk halkının da şüphesi olmasın. 2018 Dünya Kupası kaçtı ama 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye de yer alacak" diye konuştu. Luce, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için de şunları söyledi: Gelişmekte olan bir çocuk ve çok hırslı, Beklemeliyiz. Henüz zirvede değil ama önünde çok parlak bir gelecek var.