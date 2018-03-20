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    20 Mart 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    Milli Takım formaları tanıtılırken gözlerden kaçan detay!

    Milli Takım formaları tanıtılırken gözlerden kaçan detay!
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    TFF, Milli Takım kitinde yer alan ve üzerinde TÜRKİYE yerine TÜRKIYE yazan tişörtlerin olduğu görselleri, resmi siteden kaldırdı.

    A Milli Takımın yeni formaları tanıtıldı. TFF tarafından resmi olarak duyurulan formalar kimilerince beğenilirken, kimileri formaları hiç beğenmediğini söyledi. Ancak asıl detay gözlerden kaçtı; formalarla beraber tanıtılan ekipmanlarda Türkiye'nin yanlış yazıldığı gözlendi.

    Milli Takım formaları ile birlikte resmi siteden tanıtımı yapılan tişörtlerde 'TÜRKİYE' yazması gerekirken 'TÜRKIYE' yazısı vardı. Bu skandalın fark edilmesinin ardından TFF, resmi siteden görselleri kaldırdı.

    İşte TÜRKIYE yazılı o tişörtler


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