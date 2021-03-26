26 Mart 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Başakşehir Malatya maçına hazırlanıyor!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de geride kalan 31 haftanın ardından 30 puanla 17. sırada yer alan Başakşehir'de, maçı hazırlıkları 'da sürüyor.

, 'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını 'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah antrenmanı salonda yapıldı. Futbolcular ağırlık çalışması gerçekleştirdi.

Medipol , hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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