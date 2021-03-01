01 Mart 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Konyaspor mesaisi! 4 isim...

Başakşehir'de Konyaspor mesaisi! 4 isim...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

'in 28. haftasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerde 4 futbolcu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yanındaki sahasında gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, ilk bölümde salonda kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü sahada gerçekleştirilirken, oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı.

Kasığında ağrı hissedip antrenmanı yarıda bırakan Fredrik Gulbrandsen'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli, Nacer Chadli ve Leo Duarte fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Medipol , İttifak Holding maçı hazırlıklarını yarın tamamlayıp kampa girecek.

Antalya ile Başakşehir yenişemedi! haberin devamı

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