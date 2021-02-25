25 Şubat 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

PFDK Adem Büyük ve Rafael'e 1 maç men cezası verdi

PFDK'dan Adem Büyük ile Rafael'e ceza
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Başakşehirli Rafael ve Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e 1'er maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 'de İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmada resmi görevliye yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği bildirildi.

Trabzonspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Medipol Başakşehirli Rafael'e bir maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Süper Lig ekiplerinden 'e 48 bin, Gaziantep ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 24 biner lira para cezası verildiği kaydedildi.

ÖMER SARIALİOĞLU'NA 11 MAÇ CEZA

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadıkları maçın hakemine yönelik hakareti ve tedbirlere uymamasından dolayı İstanbulspor Kulübü görevlisi Ömer Sarıalioğlu'na 11 maç men ve 13 bin 250 lira ceza uyguladığı belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un idarecisi Mehmet Gönülaçar'a da toplamda 150 gün hak mahrumiyeti ve 49 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

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