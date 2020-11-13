13 Kasım 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de corona virüsü şoku! Resmen açıklandı

Başakşehir'de corona virüsü vakası! Bir futbolcu pozitif
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

ekiplerinden Medipol ; oyuncular, teknik heyet, idari ekip ve destek ekibine yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyet, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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