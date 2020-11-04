05 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk Başakşehir - Manchester United maçı sonrası konuştu! "Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Okan Buruk: Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Teknik Direktörü , Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk iki maçın kendilerine özgüven kazandırdığını söyleyen Buruk, "Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü 'un maçı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"3 PUAN ALINCA DİĞER MAÇLARA AYRICA ÜZÜLDÜK"

"İlk iki maç bize özgüven kazandırdı. Leipzig maçının ikinci yarısıyla başlayan oyunumuz ve Paris maçının tamamı. Biz o maçları puanlarla bitirebilirdik. Bugün 3 puan alınca diğer maçlara ayrıca üzüldük."

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"GALİBİYETİ İZMİR'DE VEFAT EDEN İNSANLARIN AİLELERİNE HEDİYE EDİYORUZ"

"Galip gelip 'e hediye etmek istiyoruz demiştik. Bizim için çok önemliydi. Ülkece kötü bir şey yaşadık. Vefat eden insanların ailelerine hediye ediyoruz. Maç kazanmak, kaybetmek bu tür büyük olayların yanında hiçbir şey ama yapabileceğimiz bu kadar."

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"BİR TÜRK TAKIMININ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

"Geçen maçtan sonra konuştuk. Maçı izleyenlere heyecan yaşattık. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. Biz izlenen takımlarla oynuyoruz, Paris ve Manchester United gibi."

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"ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Diğer takımların hedefi neyse, bizim de hedefimiz o. Bugün berabere kalırlarsa herkesi tek maçta yakalayabilecek durumdayız. Onun için savaşacağız. Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

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