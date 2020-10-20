Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Leipzig maçı 11'i

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig'in konuğu olacak. Mücadeleden galibiyetle ayrılarak iyi bir balangıç yapmak isteyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

Finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan tek temsilcimiz Başakşehir, H Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Leipzig ile saat 22.00'de karşılaşacak. Grubun diğer maçında aynı saatte PSG, M.United'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde daha önce 2017-18'de Beşiktaş'a rakip olan Alman ekibi Leipzig, her iki maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı (2-0, 2-1). Almanya'nın yükselen değeri olan kırmızı-beyazlılar, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla lider durumda. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Chadli, Hasan Ali ve Azubuike yok. Leipzig'de ise Sabitzer ve Laimer sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Deniz Türüç, İrfan Can, Mahmut, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba

DİĞER