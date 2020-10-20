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BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Leipzig maçı 11'i

Başakşehir Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor! İşte Buruk'un Leipzig 11'i
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Bu sezon 'nde ilk kez mücadele edecek olan temsilcimiz Medipol , H Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig'in konuğu olacak. Mücadeleden galibiyetle ayrılarak iyi bir balangıç yapmak isteyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör , sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

Finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 'nde ilk kez mücadele edecek olan tek temsilcimiz , H Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Leipzig ile saat 22.00'de karşılaşacak. Grubun diğer maçında aynı saatte , M.United'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde daha önce 2017-18'de Beşiktaş'a rakip olan Alman ekibi Leipzig, her iki maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı (2-0, 2-1). 'nın yükselen değeri olan kırmızı-beyazlılar, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla lider durumda. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Chadli, Hasan Ali ve Azubuike yok. Leipzig'de ise Sabitzer ve Laimer sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Deniz Türüç, İrfan Can, Mahmut, , Visca,

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