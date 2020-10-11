12 Ekim 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması

İrfan Can milli takım kadrosundan neden çıkarıldı! Açıklama geldi
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Son dakika haberine göre; , A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna yazılmış fakat karşılaşmasında yer almamıştı. Oyuncu, takımı ile hazırlık maçına çıkmıştı. Konuyla ilgili turuncu-lacivertli takımdan açıklama geldi.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"A kadrosuna davet edilen oyuncumuz 'nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır.

Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır.

Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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