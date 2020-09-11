Medipol Başakşehir transferde adeta şov yapmayı sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler Chadli'nin ardından Lazio forması giyen Bartolomeu Jacinto Quissanga’nın (Bastos) transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar...

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve şu ana kadar Hasan Ali Kaldırım, Rafael ile Chadli'yi renklerine bağlayan Başakşehir'de gözler stoper transferine çevrildi. Turuncu-lacivertlilerde bu mevkiye alınacak isim de kesinleşmiş durumda.

İstanbul temsilcisinin, Serie A takımlarından Lazio'da top koşturan Bastos'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği futbolcu için çalışmalar sürüyor.

Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Angolalı futboluyla görüşmelerde sona gelindi. Turuncu-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle son ekonomik detayları görüşüyor. Medipol Başakşehir, ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardından başarılı savunmacıya birkaç gün içinde imza attırmayı planlıyor.

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