11 Eylül 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Lazio'nun stoperi Bastos'u gündemine aldı

Başakşehir'e stoper takviyesi! Serie A...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

transferde adeta şov yapmayı sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler Chadli'nin ardından Lazio forması giyen Bartolomeu Jacinto Quissanga’nın () transferinde sona yaklaştı. İşte ayrıntılar...

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve şu ana kadar , Rafael ile Chadli'yi renklerine bağlayan Başakşehir'de gözler stoper transferine çevrildi. Turuncu-lacivertlilerde bu mevkiye alınacak isim de kesinleşmiş durumda.

temsilcisinin, Serie A takımlarından Lazio'da top koşturan 'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Teknik direktör 'un ısrarla istediği futbolcu için çalışmalar sürüyor.

Bir dönem ile de adı anılan Angolalı futboluyla görüşmelerde sona gelindi. Turuncu-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle son ekonomik detayları görüşüyor. , ufak pürüzlerin de halledilmesinin ardından başarılı savunmacıya birkaç gün içinde imza attırmayı planlıyor.

Son dakika: Nacer Chadli Medipol Başakşehir'de!

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