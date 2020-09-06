06 Eylül 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 2-0 Karagümrük l MAÇ SONUCU

Son şampiyon 2 golle kazandı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Futbol Takımı, hazırlık maçında 'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in son şampiyonu ile yeni ekiplerinden , 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes Karakuş attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 60. dakikada Camara kaydetti.

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