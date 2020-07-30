30 Temmuz 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Kopenhag-Başakşehir maçına seyirci alınmayacak

Kopenhag-Başakşehir maçına seyirci alınmayacak
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

son 16 turu rövanş maçında sahasında temsilcimiz Medipol 'i ağırlayacak Kopenhag, maçın seyircili oynamasıyla ilgili taleplerinin UEFA tarafından reddedildiğini ve karşılaşmaya seyirci alınmayacağını açıkladı.

son 16 turu rövanş mücadelesinde ekibi Kopenhag ile karşılaşacak karşılaşması seyircisiz oynanacak.

Kopenhag Kulübü'nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz."

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.

Öte yandan İstanbul'da 12 Mart'ta eşleşmenin ilk maçında Başakşehir rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmişti.

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