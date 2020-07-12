12 Temmuz 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Başakşehir test sonuçlarını açıkladı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

, futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

, bugün yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

'de 32. haftaya 66 puanla lider giren Medipol Başakşehir, yarın saat 21.00'de temsilcisine konuk olacak.




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