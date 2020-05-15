15 Mayıs 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Barcelona Çağlar Söyüncü'nün peşinde

İspanyol devi milli yıldızın peşinde!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

İspanyol devi , ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcumuz 'yü etmek için devreye girdi.

Başkanı , forması giyen milli futbolcu 'nün takip edilmesini istiyor.

Adı İspanyol basınında sık sık Barcelona ile anılmaya başlanan Çağlar Söyüncü, Freiburg'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Leicester City'e olmuştu.

İspanyol basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü, stoperde Gerard Pique sonrası oluşacak boşluğu doldurması için transfer edilecek.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıktı. 23 yaşındaki stoper, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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