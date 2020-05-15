Barcelona Çağlar Söyüncü'nün peşinde
İspanyol devi Barcelona, Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için devreye girdi.
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takip edilmesini istiyor.
Adı İspanyol basınında sık sık Barcelona ile anılmaya başlanan Çağlar Söyüncü, Freiburg'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Leicester City'e transfer olmuştu.
İspanyol basınının iddiasına göre Çağlar Söyüncü, stoperde Gerard Pique sonrası oluşacak boşluğu doldurması için transfer edilecek.
Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 35 maça çıktı. 23 yaşındaki stoper, bu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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