26 Şubat 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Sporting Lizbon Yardımcı Antrenörü Emanuel Ferro: Başakşehir kaliteli bir takım

Emanuel Ferro: Başakşehir kaliteli bir takım
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 26.02.2020

son 32 turu rövanş maçında yarın Medipol 'e konuk olacak takımının yardımcı antrenörü ilk maçta elde ettikleri 3-1'lik sonucun kendilerini yanıltmaması gerektiğini ve tur için tüm dikkatlerini yarınki karşılaşmaya vermeleri gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in (Silas) maçlarına uygun lisansı olmamasından dolayı Fatih Terim Stadı'ndaki basın toplantısına kaleci ile katılan Ferro, "Başakşehir kaliteli bir takım. İlk maçtaki skor bizi yanıltmamalı. Maça hızlı başlayarak gol atmalıyız. 'Tur için favoriyiz' diyemeyiz ama avantajımız var. Yarın bizi atmosfer ile etkilemeye çalışacaklar. Her oyuncum yapması gerekeni biliyor." dedi.

Ferro, bir gazetecinin, "Teknik direktör Silas'ın, 'Başakşehir ilk maçta 4-4-2 oynadı, bu maçta 4-3-3 olarak sahaya çıkabilir.' sözlerine katılıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Sporting her taktiğe karşı hazır durumda. Çok kapasiteli bir takımız. 3-1 kazandık ama rövanşta farklı varyasyonlar deneyebiliriz. Yarın her şeye hazırlıklı durumdayız, elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Luis Maximiano: Çok kaliteli bir takım ile oynayacağız

'un kalecisi Luis Maximiano da yarın zorlu bir maç oynayacaklarını ancak turu geçmek için hazır olduklarını söyledi.

Yarınki maça odaklandıklarının altını çizen Maximiano, "İlk maçta da oynadım. Başakşehir istediği atakları yapamadı ama çok kaliteli bir takım. Yarın ev sahibi olan taraf olacaklar o yüzden çok zor bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maximiano, "Portekiz Milli Takım kalesini 'dan almayı hedefliyor musun?" sorusuna ise, "Önceliğim yarın oynayacağımız zorlu mücadele. Rui Patricio, Portekiz için çok önemli, büyük bir kaleci ama ben kendi yoluma bakıyorum. Şu anda bu maça odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.


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