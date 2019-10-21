21 Ekim 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek

Başakşehir-Wolfsberger maçını Peljto yönetecek
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 Giriş Tarihi: 21.10.2019

, J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Wolfsberger ile karşılaşacak. Temsilcimizin sahasında ekibini ağırlayacağı maçı Boşnak hakem yönetecek.

J Grubu üçüncü maçında 'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak.

Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

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