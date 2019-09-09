09 Eylül 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Medipol , 'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken az süre alan ve oynamayan futbolcular dinamik ısınmayla idmana başladı.

Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlarda bulunan , İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Okechukwu Azubuike ve Aziz Eraltay idmana katılmadı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.






YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir derbiyi kazandı Başakşehir derbiyi kazandı
Elimden ne geliyorsa yapacağım "Elimden ne geliyorsa yapacağım"
Üst sıralara çıkmak için oynayacağız "Üst sıralara çıkmak için oynayacağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör